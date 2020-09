Dita en larmes : la fin de son couple avec Bryan ?

En savoir plus sur Elsa Fayer

Le couple Dita/Bryan est au bord de la rupture ! Depuis que Dita est officiellement de retour dans l’aventure, le couple enchaîne les disputes. Aujourd'hui, pendant le date canoë sur la plage, la jeune femme s’est fait masser les pieds par Khephren. Tout ça devant Bryan ! Le jeune homme est peiné et annonce devant tout le monde qu’il ne veut plus lui adresser la parole… La jeune femme qui ne cherchait qu’à le taquiner, part s’isoler et fond en larmes… Extrait de l’émission du 17 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.