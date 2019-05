Doutes et Cérémonie dans l'épisode 25 de 10 Couples Parfaits

Prochainement dans l’épisode 25 de 10 Couples Parfaits, Julie a des doutes concernant sa relation avec Antoine. La jeune femme s’attache de plus en plus à lui et a peur de souffrir. Va-t-elle quitter Antoine pour se protéger ? La cérémonie arrive à grands pas, les célibataires sont sous tension ! Combien de faisceaux lumineux vont-ils s’allumer ? Réponse dans l’épisode 25 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.