DUEL : les filles se battent dans la piscine

Il fait beau et Tony décide de lancer un jeu sous forme de tournoi. Chaque célibataire doit prendre une fille sur ses épaules. Le but : deux duos s’affrontent et la première fille à tomber à l’eau est éliminée avec son binôme. Les candidats sont partants, sauf Mia et Tony qui préfèrent arbitrer. Noée et Célia ouvrent la première manche. Les duels s’enchaînent et les filles sont déchaînées car elles n’ont qu’un seul objectif : la victoire. « Prise de catch, clé de bras, boxe… Tout ! » lâche Inès, déterminée à gagner tous ses combats. Quel duo en ressortira vainqueur ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.