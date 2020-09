Elsa décide d’exclure Alcaraz, Kellyn s’effondre

En savoir plus sur Elsa Fayer

Depuis leur dispute de la veille, c’est très tendu entre Alcaraz et Kellyn… Dès le réveil, une nouvelle dispute éclate et cette fois, le jeune homme dépasse les limites. En effet, des sujets sensibles ont été abordés pendant leur discussion… Le jeune homme crie tellement fort que les célibataires de la villa se déplacent pour voir si tout va bien. Il part de la pièce en furie et ne veut voir personne ! Suite à ça, la production et Elsa prennent la décision d’exclure définitivement Alcaraz de l’aventure. Aucun retour n’est possible… Extrait de l’émission du 30 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.