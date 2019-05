Finalement, Chani et Ariel sont un match parfait. La jeune femme est dévastée par cette nouvelle, elle est incapable de retenir ses larmes sous les yeux de tous les habitants. Thomas, lui, est beaucoup plus discret et ne souhaite pas craquer devant sa copine. Finalement il part lui faire un dernier bisou avant le départ de Chani en lune de miel avec Ariel. Extrait de l’épisode 44 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.