En exclu, les premières candidates de 10 couples parfaits

Déjà trois saisons que les célibataires, hommes et femmes, ont réussi à former les couples parfaits à l’issue de la dernière cérémonie et ainsi remporter la somme de 200 000 euros. Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes de leurs personnalités avait été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales. Pour cette quatrième saison inédite, présentée par Elsa Fayer, c’est à l’autre bout du monde et dans un cadre idyllique et propice à l’amour que 20 nouveaux célibataires vont vivre ensemble dans une villa de rêve. Certains de leurs visages sont d’ailleurs familiers puisqu’ils ont déjà cherché l’amour à la télévision, en vain... Découvrez les portraits d'Annissa, Eva, Safia, Lea Mary et de Dita. Parviendront-ils tous à découvrir leur âme sœur ? Rendez-vous à partir du Lundi 17 Août à 18h sur TFX !