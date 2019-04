Prochainement dans 10 Couples Parfaits, Camille et Seb se sont-ils rapprochés ? Julie a un scoop à raconter à ses deux meilleures amies de l’aventure Charlène et Inès. Enfin, c’est à nouveau la guerre entre Steevy et Antoine. Leur dispute va-t-elle dégénérer ? Réponse dans l’épisode 22 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.