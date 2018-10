Epreuve sous haute-tension : Clash, insultes et hospitalisation

Sélim et Mia, viennent d’arriver deuxième. Seulement voilà, les garçons s’étaient briefés avant le début de l’épreuve pour se mettre d’accord sur les règles. Jérémy et Stella doivent être testés dans la love machine, donc la deuxième place leur est réservée d’office. Les garçons décident d’un commun accord de se battre à la loyale pour la première place et pour partir en date. Sélim ne rêvait que d’une chose, partir avec Mia. Mais voilà, Ilann a déjà pris la première place au côté de Marilou. C’est un combat de coq et de fierté entre les deux et très vite le fairplay du début semble disparaitre… Quant à Stella et Jérémy, ce n’est malheureusement pas en date qu’ils vont partir…Extrait de l’épisode 19 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 17 octobre à 18h20 sur TFX.