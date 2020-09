Eva en couple avec Antho, twerke pour Adrien

En savoir plus sur Elsa Fayer

Cette fois, ce sont 3 binômes qui ont été envoyés en date ! Eva/Adrien, Bryan/Maïssane et Dita/Khephren ont été les trois meilleurs binômes lors du dernier date challenge. Le petit groupe part donc en activité canoë sur le plage. Eva, comme à son habitude, fait le show pendant l’activité. La jeune femme danse, twerk, chante et imite même Seby Daddy. Elle compte bien profiter au maximum de son date ! Qu’en sera-t-il d’Antho, resté à la villa sans sa chère et tendre ? Comment va-t-il réagir lorsque les binômes rentreront de leur date ? Extrait de l’émission du 16 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.