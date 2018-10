EXCLU - Episode 10 : Rupture, déjà la fin d’un couple

Jessica ne s’est pas réveillée du bon pied ce matin. Après réflexion, elle ne sent pas prête à être en couple avec Lorenzo. Heureusement leur histoire ne date que de la veille, après avoir échangé un simple bisou pendant une soirée. Elle décide donc de jouer franc-jeu avec lui pour éviter toute tension entre eux. Lorenzo lui est déçu « je tombe un peu de haut, je m’y attendais pas et ça me fait chier parce que c’est une personne que je kiffe ». Le garçon ne veut pas lui faire part de ce qu’il ressent vraiment, alors il fait mine de bien le prendre et Jessica semble apprécier. Peut-être qu’entre eux c’était trop tôt. Ou peut-être que Lorenzo et Jessica sont un match parfait et qu’ils sont passés à côté. Affaire à suivre dans l’épisode 10 de ce soir de 10 Couples Parfaits à 19h00 sur TFX.