Depuis plusieurs jours, Julie et Antoine ne sont plus ensemble... Julie attend qu'Antoine lui prouve qu'il veut réellement quelque chose de serieux avec elle. Elle a été sincèrement blaissé de son comportement. Antoine est déterminé : il veut récupérer la jolie brune. Affaire à suivre ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.