EXCLU - Episode 12 - Selim et Mia sous la couette !

Dans l'épisode 12 de 10 Couples Parfaits, la villa est sous le choc. Deux célibataires se sont soudainement rapprochés. « Mia et Selim sous la couette, j'hallucine ! C'est rebondissement sur rebondissement », lâche Illan, le premier les avoir découvert ensemble. Côte à côte, et plutôt très serrés, les deux candidats se font un câlin sur le canapé du salon. Il est vrai que cela étonne puisque depuis le début de l'aventure, Mia et Selim n'ont jamais vraiment été proches. En les voyant tous les deux, Jessica n'y comprend rien non plus : « Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ? », se demande-t-elle. L'excuse de Mia pour expliquer ce rapprochement ? Le pauvre jeune homme était malade et elle devait s'occuper de lui… On y croit tous !