EXCLU - Episode 13 : Le conseil tue-l’amour de Mélanie

Dans l'épisode 13 de 10 Couples Parfaits, Mélanie ne sait plus comment, ni quoi faire. La jeune femme, en rendez-vous avec Jonathan, essaie plusieurs techniques pour que celui-ci ne soit plus épris d'elle. Mélanie ne se voit pas du tout avec Jonathan, mais ce dernier persiste car il est sûr d'être son match parfait. Alors, elle tente le tout pour le tout : elle a mis un pyjama. Selon elle, cette tenue est parfaite pour ne pas plaire à un homme. Surtout lorsqu'il est rose pétant… « Si il me trouve jolie… Soit c'est un menteur, soit il faut qu'il aille en hôpital psychiatrique », lance-t-elle. Mais même en pyjama, le célibataire la trouve toujours autant séduisante ! « Ca me fait rire, elle fait du Mélanie », explique-t-il, avant d'ajouter : « Malgré tout, je la trouve jolie ! » Mélanie va devoir changer de méthode…