EXCLU - Episode 14 : Daisie veut Nicolas « Contre une enfant de 20 ans, il n’y a pas de combat ! »

Dans l'épisode 14 de 10 Couples Parfaits, Daisie et Inès ont décidé de taquiner Noée. Et pour cause, ce dernier affirme qu'il n'est pas en couple avec elle malgré leurs bisous échangés lors de leur rendez-vous romantique. Le problème est qu'il est certain que Daisie est son match parfait. « Ca me touche beaucoup, ça ne me plait pas, je ne veux pas qu'il joue sur plusieurs tableaux. C'est moi et pas une autre ! », confie Noée. Cette dernière, folle amoureuse de Nicolas depuis le premier jour, ne souhaite pas que Daisie,sa nouvelle rivale, se mêle de sa relation. Mais Daisie n'a pas pas froid aux yeux et le clame haut et fort : « Contre une enfant de 20 ans, il n'y a pas de combat ! »La guerre est déclarée ouverte entre les deux femmes. Qui aura le cœur de Nicolas ?