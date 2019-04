Entre Lorine et Steevy, tout est allé trÚs vite. Ils ont eu un vrai coup de coeur l'un pour l'autre. Mais Lorine a besoin que son homme lui ouvre son coeur et se dévoile plus à elle... Steevy a beaucoup de mal à parler dÚs ses sentiments. Lorine commence alors à douter de la sincérité de Steevy...