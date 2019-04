Thomas organise un petit dîner romantique pour Chani . Mais Chani et Thomas ont tous les deux un très fort caractère ce qui peut parfois être compliqué a gérer dans leur relation. En effet, ils peuvent passer de l'amour à la haine en 30 secondes. Le repas tourne au cauchemar et Chani décide de partir de dîner.Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.