EXCLU - Episode 15 : Illan à Hilona "On n'a pas la même vision du couple !"

Dans l'épisode 15 de 10 Couples Parfaits, Hilona est catégorique. Si ses copines Mia et Jessica quittent l'aventure, elle fera tout pour trouver son match et s'en aller aussi. Car sans elles, son aventure perdra tout son sens. Illan arrive en pleine discussion et ne comprend pas les propos de sa chérie. « Ca veut dire quoi ça ? Et moi dans l'histoire ? Non, je suis désolé, ça ne se fait pas ! », lance-t-il, vexé. Car pour lui, ses ami(e)s ne passent jamais avant sa relation amoureuse. Hilona pense le contraire, son amoureux ne passe pas avant ses copines car « c'est différent ». Elle tente tout de même de le rassurer en lui certifiant que sans lui, l'aventure n'aurait pas de sens non plus mais que pour le moment, « la question ne se pose pas ».