Entre Thomas et Chani, rien ne va plus... le couple se déchire de jour en jour. Chani se confie à Elsa mais elle n'arrive pas à retenir ses larmes. En effet, celle-ci n'arrive pas à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là , elle qui pensait avoir trouvé sa moitié... la situation va-t-elle s'arranger entre Chani et Thomas?