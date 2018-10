EXCLU - Episode 16 : Illan drague Noée, Hilona voit rouge

Illan profite de l’absence d’Hilona pour draguer, en rigolant, Noée. Mais ni une, ni deux, la jeune femme qui connaît le spécimen et sa relation avec Hilona le recadre. Évidemment ce n’est pas ça qui arrête « le tchateur » ou plutôt « l’arnaqueur (arnacoeur) » Illan, comme l’appelle Inès. Seulement Hilona débarque, ce qui ne le stop toujours pas. Illan continue son jeu, histoire de la faire rager. Il cherche à se venger des propos qu’elle a tenu la veille et n’hésite pas à pousser son jeu avec Noée jusqu’au bout. « Son comportement m’a quand même déçu du coup je continue à la faire chier » avoue Illan. Mais la tornade Hilona démarre au quart de tour et la journée risque d’être orageuse entre nos deux amoureux… Alors ne ratez-pas l’épisode inédit ce soir de 10 couples parfaits diffusé à 18h20 sur TFX.