EXCLU – Episode 17 : Quand Mélanie s’impose, Inès riposte !

Aujourd’hui ce sont les filles qui ont les cartes en main. Pendant leur assemblée, elles doivent choisir un couple à envoyer en date de rêve pour qu’ils puissent tester leur comptabilité ou du moins apprendre à se connaitre. Mélanie impose directement son idée « Puisqu’on est sûr que Stella et Jérémy sont match, moi j’aimerai partir avec Jérémy, voir si c’est mon match aussi. Parce que je n’ai vraiment pas envie de me faire sortir par toi » dit-elle à Stella. Inès, copine des deux jeunes filles, décident de prendre la défense de Stella, puisqu’elle aussi ne compte pas laisser gagner Mélanie, arrivée il y a peu. Très vite le ton monte et l’assemblée se transforme en arène... Alors ne ratez-pas l’épisode de ce soir de 10 Couples Parfaits, diffusé dès 18h20 sur TFX