Inès, Charlène et Julie décident d'espionner les garçons qui ont organisé une réunion dans leur chambre. Elles vont être choquées des paroles d'Ariel à l'égard de Léna. Ni une ni deux, les filles partent informer Léna sur ce qu'elles ont entendu ! Léna est déçue et ne pas penser Ariel comme ça...Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.