C'est la première love machine de la saison! C'est Hugo et Léna qui passent en premier : sont-ils match parfait ? Tous les candidats, y compris eux, sont persuadés que non. Et vous, pensez-vous qu'ils sont match parfait ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.