Exclu - Episode 20 : Mina règle ses comptes avec Julie !

Chaque cérémonie des couples est aussi l’occasion de régler des comptes. Ce soir, c’est Julie qui est dans le viseur ! Julie n’est pas sincère avec Antoine selon Steevy. Mina elle aussi, veut régler ses comptes avec celle qui l’a empêchée de partir en date avec Antoine. Thomas confirme l’anti-jeu de Julie et Antoine : “Elle se sent supérieure aux autres et n’hésite pas à écraser les autres”. C’est la soirée de Julie ! 10 Couples Parfait diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.