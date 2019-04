Exclu - Episode 21 : c'est la GUERRE entre Antoine et Steevy ! ⚡

Dans l’épisode 21 de 10 Couples Parfaits, Steevy est encore en colère concernant la soirée de la veille. En effet, le jeune homme reproche à Julie et Antoine de ne pas jouer le jeu. Afin de pousser à bout Antoine, Steevy insulte Julie. Et Antoine qui avait décidé de rester calme n’arrive plus à se contenir. Une énorme dispute éclate entre les deux hommes. Comment la cohabitation va-t-elle se passer entre les deux garçons ? Réponse dans l’épisode 21 de 10 Couples Parfait diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.