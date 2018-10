EXCLU - EPISODE 21 :Trahison, Illan délaisse Hilona pour Noée

Ce soir dans l’épisode 21 de 10 Couples Parfaits, c’est l’heure de la quatrième cérémonie des couples. Illan a décidé de mettre en rogne Hilona, son ancienne chérie du jeu. Car depuis qu’ils ne sont plus un couple, le jeune homme fait tout son possible pour lui montrer que cette situation ne l’atteint pas. Pour cela, il a décidé de se lancer un nouveau défi : séduire la jolie Noée, qu’il a choisi pour la cérémonie. Aussi, il clame haut et fort qu’elle lui plaît réellement. « C’est la seule fille ici, qui met en valeur ses vêtements », lâche-t-il. Hilona n’en croit pas ses oreilles et commence à voir rouge. Cette cérémonie des couples promet d’être mouvementée… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.