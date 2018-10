EXCLU- Episode 22 : Selim : « Je sais que c’est une m*rde ! »

Dans l’épisode 22 de 10 Couples Parfaits, Selim est très remonté. Lors de l’assemblée, Illan lui fait des révélations surprenantes concernant Mia. Ces aveux viennent de son plus grand rival de la villa, et il n’apprécie pas. « Lui, je sais que c’est une m*rde, pour moi il est classé, certifié, il a le tampon sur les fesses… C’est une m*rde », lâche-t-il à propos d’Illan. Qu’a-t-il appris pour se mettre en colère de la sorte ? Il lui reproche notamment de ne pas être totalement sincère et de lui dire seulement la moitié des choses. Leur relation va-t-elle se terminer aussi rapidement qu’elle a commencé ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.