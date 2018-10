EXCLU - Episode 23 : Selim et Mia irréconciliables ?

Dans l’épisode 23 de 10 Couples Parfaits, Selim et Mia n’arrivent pas à se parler sans hausser le temps. Ce dernier n’a toujours pas apprécié que Mia parle dans son dos. Surtout à Illan, son grand ennemi de l’aventure… Illan l’assure, avant que Mia et Selim se mettent en couple, cette dernière aurait dit qu’il était une « coquille vide ». Malgré tout, la jeune femme tente de s’expliquer avec lui, sans grand succès. Selim n’est pas d’humeur à parler, plutôt à réfléchir… « Je recherche une femme qui me soutienne et qui me dise la vérité », confie-t-il. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.