EXCLU - EPISODE 24 : Marilou à bout : « Je n’ai confiance en personne ici ! »

Marilou est sous pression. Depuis qu'elle a appris qu'elle ne formait pas un couple parfait avec Sergio selon la Love Machine, la jeune femme n'a qu'une crainte : que son homme quitte l'aventure et parte en lune de miel avec une autre fille. Pour le jeu, Sergio fait tout son possible afin de trouver son match parfait. Et ce dernier pense qu'Hilona est très probablement celle qui lui correspond le plus. Marilou en est certaine aussi. Seul petit hic : elle ne fait pas du tout confiance à Hilona depuis qu'elle n'est plus en couple avec Illan. Elle le clame haut et fort, elle n'a confiance « en personne » dans la villa. L'attitude de Marilou va-t-elle causer des tensions ?