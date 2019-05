Exclu - Episode 24 : Marine et Enzo, MATCH PARFAIT ?

Dans l’épisode 24 de 10 Couples Parfaits, c’est le moment de savoir si Enzo et Marine sont un match parfait. Les deux tourtereaux attendent avec impatience le résultat de la Love Machine. Les autres habitants sont dans le salon et attendent eux aussi. Si Marine et Enzo sont un match parfait, ils partiront en lune de miel. Alors, les deux amoureux vont-ils partir de l’aventure ? Réponse dans l’épisode 24 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.