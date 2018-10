EXCLU - EPISODE 25 : Illan jette son dévolu sur Inès, la « vraie femme » de la villa

Illan aime les défis. Après avoir enjôlé Célia lors de son arrivée, puis Hilona et Noée, Illan s’attaque à Inès. Le jeune homme, dont l’activité préférée est de draguer les filles, s’est fixé un autre défi : conquérir le cœur d’Inès. La jeune femme, qui se dit être la femme la plus mature de la maison, notamment à cause de son âge, n’est pas prête de succomber à ses avances. « Ilan, il a remarqué que j’étais une vraie femme. Que j’étais la femme inaccessible de la maison donc je pense que c’est un challenge pour lui », explique Inès. Il est vrai que depuis le début de l’aventure, cette dernière n’a craqué pour aucun garçon. Illan sera-t-il le premier ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.