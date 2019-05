Dans l’épisode 25 de 10 Couples Parfaits, Julie est en plein doute. Depuis que Antoine et Chani sont partis en date, la jeune femme se rend compte de son amour naissant pour Antoine et cela lui fait peur. Antoine essaie de rassurer Julie comme il peut mais la jeune femme reste campée sur ses positions. Julie et Antoine vont-ils se séparer ? Réponse dans l’épisode 25 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.