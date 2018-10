EXCLU - Episode 26 : La stratégie des filles va-t-elle payer pendant la cérémonie ?

Mélanie prend les devants pour mettre en place une stratégie pour la cinquième cérémonie des couples. Le but, trouver (enfin) plus de trois couples parfaits et même viser les cinq matchs parfaits. Elles sondent donc ses copines afin de connaître leur choix de ce soir. Mia prendra Sergio, Daisy choisira Nicolas, pour Hilona ce sera Tom et malheureusement elle apprend qu’Inès, son ennemi N°1 de l’aventure se testera avec Tony. Les filles mettent toutes les chances de leur côté pour obtenir cinq faisceaux lumineux et il faut dire qu’à mi-parcours ça ne serait pas trop demandé. Il ne reste plus que cinq cérémonies pour tenter de remporter les 200 000 euros en jeu et le stress est plus que jamais présent… Alors pour savoir si les filles arriveront à atteindre l’objectif des cinq lumières, rendez-vous dès ce soir dans un épisode inédit de 10 Couples Parfaits à 18h20 sur TFX.