EXCLU – Episode 27 : Illan « jubile » en brisant le cœur d’Hilona avec Célia

Les célibataires organisent une petite session massage pour s’amuser un peu. Mais le but d’Illan est tout autre, créer des problèmes, pour changer. Quand vient son tour de choisir par quelle fille il se fera masser, Hilona sent le coup venir. « S’il choisit Célia, je vais péter un plomb » avoue la jeune femme. Et c’est bien le connaître puisque Illan choisit Célia. Un choix qui touche profondément la jolie corse en plein cœur et ce qui n’était qu’une simple blague pour Illan se transforme en calvaire pour Hilona. « Pendant que je me fais masser, Hilona fait une tête d’enterrement, tellement que ça me fait rire » avoue Illan qui semble avoir une conception de l’humour plutôt étrange… Mais va-t-il regretter son geste face à la tornade Hilona ? Réponse ce soir dans un nouvel épisode inédit à 18h20 sur TFX.