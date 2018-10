EXCLU - Episode 28 : Mélanie « crache » littéralement sur Tony en plein date

Mélanie a demandé de l’aide à ses copines de l’aventure pour reconquérir son ex, Tony. Assistée par une oreillette, Mélanie reçoit des conseils de Daisie, Mia et Jessica qui peuvent visionner sa date avec Tony. Après un début prometteur, et un bisou, les filles décident de rigoler un peu et demandent à Mélanie de renverser son thé sur Tony. Seulement « miss catastrophe » recrache tout son thé sur celui qu’elle comptait récupérer. « Tu commences à me faire peur » lui avoue Tony. Mélanie s’excuse, alors que ses copines sont toujours pliées de rire de voir qu’elle a osé. Daisie, Mia et Jessica continuent malgré tout de lui donner des conseils alors que Mélanie est en train de se faire démasquer… Rendez-vous ce soir pour connaître la suite de cette mission commando dans l’épisode 28 de 10 Couples Parfaits, à 18h20 sur TFX.