EXCLU - Episode 29 : Selim se prend un peu trop pour un BG

C’est l’épreuve du date challenge qui attend aujourd’hui nos célibataires. C’est sur la physionomie qu’ils vont être testés. C’est aux filles de débuter et la deuxième photo d’enfance apparaît. A l’unanimité les filles reconnaissent Sélim, tout comme les garçons qui observent la performance féminine derrière un écran. Faut dire que ce n’était pas bien compliqué, ses traits n’ont pas changé. Et c’est l’occasion pour Sélim de parler de lui à la troisième personne et de se la raconter un petit peu. « On ne peut pas passer à côté d’un beau-gosse comme ça, on reconnaît forcément le charisme » confie-t-il tout sourire. Sinon ça va les chevilles Sélim ? Pour ne rien rater de cette épreuve hilarante, rendez-vous ce soir dès 18h20 sur TFX pour un nouvel épisode inédit de 10 Couples Parfaits.