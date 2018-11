Mélanie vient annoncer à Jessica que Lorenzo et Célia sont partis en « date, séance photo ». Rappelons qu’elle vient de rompre avec lui la veille. Forcément, Jessica fait la fière et ne montre pas que ça l’atteint. Peut être que ce rapprochement entre Lorenzo et Célia lui fera changer d'avis sur ses sentiments. Réponse dans l’épisode 30 de 10 Couples Parfaits, diffusé dès ce soir à 18h20 sur TFX.