EXCLU - EPISODE 31 : Jessica en larmes pendant la cérémonie

Dans l’épisode 31 de 10 Couples Parfaits, Jessica craque. L’aventure dure maintenant depuis plusieurs semaines et pour la célibataire, cela commence à être plus dur qu’elle ne l’aurait imaginé. La jeune femme n’arrive pas à trouver son match parfait et n’a pas poursuivi sa relation amoureuse avec Lorenzo. Lors de cette sixième cérémonie des couples, Jessica craque. La jolie brune se retrouve en larmes devant Elsa. « Ce n’est pas quelque chose de simple mais rassure-toi, ça va passer », lui confie Elsa. Mais qu’à bien pu arriver à Jessica, de nature enjouée, à finir en pleurs pendant la cérémonie ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.