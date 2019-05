Dans l’épisode 32 de 10 Couples Parfaits, rien ne va plus entre Steevy et les autres habitants. En effet, le jeune homme n’a pas digéré son altercation avec Thomas. Il lui avait demandé de « smaker » une autre fille que Lorine. Steevy s’est braqué et depuis le dialogue est rompu avec les autres. Comment va se passer la cohabitation ? Réponse dans l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.