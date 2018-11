EXCLU - EPISODE 32 : La technique de Mélanie pour ne pas se faire larguer par Tony

Dans l’épisode 32 de 10 Couples Parfaits, Mélanie a le moral au plus bas. Et pour cause, suite à sa récente dispute avec son chéri, Tony, leur couple bat de l’aile. La jeune femme est certaine qu’il souhaite mettre un terme à leur relation. Alors, pour éviter le pire, Mélanie a trouvé la solution parfaite : l’éviter au maximum afin qu’il ne la largue pas en direct. « Ma mission du jour, c’est d’éviter Tony car si je l’évite, il ne va pas me quitter. Et il aura peut-être le temps de se calmer un peu », dit-elle. Mélanie opte-t-elle pour la bonne stratégie. Ses copines lui conseillent plutôt d’affronter la vérité… Quelle décision va prendre Tony ? Est-ce la fin du couple Tony/Mélanie ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès18h20 sur TFX.