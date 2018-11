EXCLU - EPISODE 33 : Jessica remontée : « Je vais te faire la misère ! »

Dans l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits, Jessica ne mâche pas ses mots. La candidat est remontée contre sa camarade Célia. Et pour cause, celle-ci ne cesse de se rapprocher de Tony. « Dans ma tête je me dis, vas-y ma chérie. Mais je vais te faire la misère. Fais la belle, mais si tu détruis mon amie, je serai là pour te détruire ton aventure », lâche-t-elle. Le jeune homme est désormais célibataire puisqu’il a rompu avec Mélanie. Mais pour Jessica, cela n’est pas une raison. Elle n’apprécie pas le comportement de Célia avec l’ex petit copain de sa meilleure copine de l’aventure… Cela risque de rapidement dégénérer ! Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.