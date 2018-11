EXCLU - EPISODE 34 : Tony se rapproche de Célia : « Ca devient dangereux ! »

Dans l’épisode 34 de 10 Couples Parfaits, Noée et Célia se retrouvent en rendez-vous romantique avec le garçon de leur choix grâce à leur ténacité et leur courage lors du date challenge. Noée a choisi Lorenzo, son match parfait selon elle, et Célia a choisi Tony. Sur le bateau, l’ambiance est au beau fixe mais Tony et Célia s’éclipsent un petit moment. En vrai gentleman, le jeune homme apprend à Célia comment guider le bateau. Mains sur les hanches, Tony prend son rôle très à cœur et les deux célibataires se rapprochent peu à peu. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire à Mélanie, l’ex petite copine de Tony, avec qui il a rompu il y a seulement quelques heures… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.