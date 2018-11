EXCLU - Episode 36 : Illan s’amuse avec Célia, Hilona « part en vrille »

Illan s’est amusé à rendre jalouse Hilona avec Célia. Cette fois il a rejoué la scène de Roméo et Juliette et a fini par embrasser Célia… Sur la joue ! Mais pour Hilona ce baiser était quand même trop déplacé et elle « pète un plomb ». « Ferme ta gu**** » balance-t-elle à Illan et Célia en prend aussi pour son grade. « Je préfère ne pas répondre, parce que s’y je réponds elle va se manger une claque » confie Célia, ravie de voir qu’Illan s’intéresse à elle… Alors Hilona va-t-elle réussir à se calmer ? Ou la guerre ne fait-elle que commencer ? Réponse dans l’épisode inédit de 10 Couples Parfaits diffusé ce soir à 18h20 sur TFX.