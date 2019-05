Dans l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits, Steevy et Lorine font le bilan de leur aventure. Ils confient à Mina vouloir se réconcilier avec les autres habitants. En effet, depuis plusieurs jours Lorine et Steevy sont totalement exclus du groupe. Vont-ils faire le premier pas et aller voir les autres habitants pour arranger les choses ? Réponse dans l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.