EXCLU - Episode 37 : WTF, Illan en couple avec Célia ?

Illan, en couple la veille avec Hilona, embrasse Célia. Mais que s’est-il passé ? On remarque la joie et le bonheur sur le visage de Célia, « Illan m’embrasse, ce qui devait arriver est arrivé, je savoure le moment. » Mais Hilona est-elle au courant ? Célia et Illan forment-il le nouveau couple de la villa ? Une chose est sûre, les deux tourtereaux ont l’air très heureux ensemble mais pour vivre heureux vivons cachés dit le proverbe alors combien de temps vont-ils garder le secret ? Pour tout savoir, rendez-vous ce soir dans l’épisode 37 de 10 Couples Parfaits à 18h20 sur TFX.