Dans l’épisode 40 de 10 Couples Parfaits, CharlĂšne et Enzo font un jacuzzi pour apprendre Ă plus se connaĂźtre. Enzo ne perd pas de temps et saute sur l’occasion pour tenter un rapprochement avec CharlĂšne. Malheureusement la jeune femme n’a pas l’air rĂ©ceptive Ă ses avances. La jolie blonde est folle amoureuse de Ted. Extrait de l’épisode 40 de 10 Couples Parfaits diffusĂ© du lundi au vendredi Ă 17h50 sur TFX.