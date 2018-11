EXCLU - Episode 40 : Ultimatum pour Illan, Célia l’oblige à quitter Hilona

« Tu comptes faire quoi après » demande Célia à Illan. Les deux amants de la maison viennent de passer une date dégustation plutôt propice aux rapprochements mais très vite le sérieux reprend le dessus. Après plusieurs jours de relation secrète, Célia veut des réponses. « Je suis obligé de me séparer » demande naïvement Illan. « Plus j’avance, plus j’ai peur d’elle » avoue le garçon en parlant d’Hilona, sa copine. « Toi t’es mon match, mais Hilona je l’aime bien » continue Illan qui essaie de noyer le poisson, « il faut que je réfléchisse ». Célia a confiance en lui mais est surtout très compréhensive, « c’est une situation difficile à supporter pour lui ». Elle reste persuadée pense qu’il va bientôt quitter Hilona pour elle, du moins c’est ce qu’elle espère. Alors ne ratez-pas l’épisode inédit de 10 Couples Parfaits Saison 2 ce soir sur TFX dès 18h20 .