EXCLU - EPISODE 41 : Illan va « annoncer un truc de fou » pendant la cérémonie des couples !

Dans l’épisode 41 de 10 Couples Parfaits, Illan est silencieux. Alors que les garçons de la villa font leurs pronostics concernant la cérémonie qui va se dérouler ce soir, voilà qu’il ne décroche pas un mot alors que cela n’est pas dans ses habitudes. Et pour cause, il s’apprête à faire une révélation lors de la soirée mais n’a pas dévoilé ses plans. « Pendant cette cérémonie, je vais annoncer un truc de fou. Mais pour le moment, je préfère ne pas en parler » Que va révéler Illan ? Va-t-il avouer sa double relation avec Célia et Hilona ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX