EXCLU - EPISODE 42 : « Vous avez la même démarche ! », Illan et Mélanie, match parfait ?

La fin de l’aventure avance à grands pas et aujourd’hui, l’objectif de chaque candidat présent dans la villa est de trouver son match parfait. Si cela n’est pas déjà fait, certains n’hésitent pas à faire quelques hypothèses. Lorsque Nicolas voit arriver Illan et Mélanie, pour lui il n’y a aucun doute, ils forment l’un des duos de la villa. « Vous avez la même démarche », explique-t-il. Puis ajoute : « Vous vous rendez compte, vous complétez la fin de vos phrases ! ». Nicolas voit-il juste ? Illan et Mélanie sont-il un couple parfait de l’aventure ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX