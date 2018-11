EXCLU - EPISODE 43 :Ca va chauffer, Hilona est de retour !

Lors de la dernière cérémonie des couples, Illan a fait des révélations à Hilona. Alors qu’il était en couple avec elle, il s’est rapproché de Célia et l’a embrassée à plusieurs reprises. Bien évidemment, ses aveux l’ont énormément blessée et elle avait décidé de quitter l’aventure malgré les excuses d’Illan. Seulement, avec du recul, la jeune femme est revenue dans l’aventure. « Après cette cérémonie, il fallait que je prenne un peu de recul sur tout ce qui s’était passé car c’était assez choquant », explique-t-elle. Hilona, plus forte que jamais, a, dit-elle, une « revanche » à prendre…. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du mardi 20 novembre.