Exclu - Episode 44 : Ariel et Chani sont-ils un match parfait ? ❤

C’est le moment tant redouté, les célibataires de 10 Couples Parfaits vont savoir si Chani et Ariel sont un match parfait. Si cela est le cas, les deux candidats partiront en lune de miel pour le plus grand malheur de leurs copines et copains respectifs Léna et Thomas. S’ils ne sont pas un match parfait, le jeu risque d’être en péril. Alors Chani et Ariel sont-ils un match parfait ? Réponse dans l’épisode 44 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.